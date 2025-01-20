Kebanda Kardeşlerden Hibe Destekli Çiftlik - Son Dakika
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Kebanda Kardeşlerden Hibe Destekli Çiftlik

Kebanda Kardeşlerden Hibe Destekli Çiftlik

Elazığ Keban'da 5 kardeş, devlet desteğiyle modern küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.

20.01.2025 12:48
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Elazığ'ın Keban ilçesinde göçer 5 kardeş devletin hibe desteğiyle küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Keban ilçesinin Dürümlü köyünde baba mesleği olan koyun yetiştiriciliğini 30 yıldır sürdüren Muhammed, Hamid, Hamdi, Nizam ve Recep Tayyip Şirin kardeşler, yaz aylarında Bingöl ve Erzurum'daki yaylalara çıkardıkları hayvanlarını, havaların soğumasıyla kış aylarında köy kırsalına kurdukları çadırlarda konaklatıyordu.

Çadırlarda koyun yetiştirmenin zorluğundan dolayı her yıl ortalama 300 küçükbaş hayvan yetiştirebilen Şirin kardeşler, doğunun zorlu kış şartlarında hayvanlarını daha güvenli, sıcak ve ferah bir ortamda barındırmak için yıllarca ısı yalıtımlı, betonarme ağılları olan bir çiftlik kurmayı istedi.

Hayallerini Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirme fırsatı bulan kardeşler, geçen yıl aldıkları 4 milyon lira hibe desteğiyle 1500 metrekaresi kapalı toplam 7 bin metrekare alana sahip, ağılları, samanlığı ve barınağıyla küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Daha iyi imkanlar sayesinde küçükbaş hayvan sayısını geçen yıldan bu yana 1500'e çıkaran kardeşler, bu ay başlayan kuzulama dönemi ile bu sayıyı 2 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.

"Çiftliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz"

Kardeşlerden Hamid Şirin, AA muhabirine, kendini bildi bileli hayvanların içinde olduğunu ve hayatının sürü peşinde koşmakla geçtiğini söyledi.

Göçer hayvancılığın zor bir iş olduğunu, özellikle çetin kış şartlarında çadırlar altında hayvanlara bakmanın kendilerini daha da zorladığını ifade eden Şirin, şöyle konuştu:

"Devletimizden yüzde 50 hibe desteğiyle 4 milyon lira aldık, kısa sürede ağıllarımız yapıldı, artık hayvanlarımızı ağılda barındırıyoruz. Bu sayede her şey daha rahat ve güzel oldu. Yağmurdu, çamurdu, rüzgardı artık böyle dertlerimiz yok. Daha önce rüzgar çadırlarımızı götürüyordu, yağmur suları koyunların altına geliyordu. Yaptığımız işten pek verim alamıyorduk. Çiftlik düzenine geçtikten sonra işimizi daha rahat, güzel ve temiz yapmaya başladık. Çiftliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

"Daha önce şartlarımız zordu"

Muhammed Şirin de göçer hayvancılığın geçim kaynakları olmasının yanında kendileri için bir yaşam tarzı olduğunu ve tüm zorluğuna rağmen mesleği severek yaptıklarını dile getirdi.

Geçen yıla kadar çadırlarda hayvanlarını barındırdıkları için her yıl ortalama 300 hayvan yetiştirebildiklerini bildiren Şirin, "Daha önce şartlarımız zordu, yeteri kadar hayvan yetiştiremiyorduk. Çiftliğimizi kurduktan sonra hayvanlarımız rahat edince bizler de rahatladık, güzel bir yatırım oldu, bizim çok önemli bir destekti." ifadelerini kullandı.

Çiftlik sahibi olmanın 2 yıl önce kaybettikleri babalarının da en büyük hayali olduğunu aktaran Şirin, devletin hibe desteğiyle bu hayali gerçekleştirdiklerini, bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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