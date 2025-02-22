"Keçi Kart" Tanıtım Toplantısı... Mesut Özarslan: "Vatandaşlarımız Bakkal, Market, Manav, Kasap, Kantin ve Kırtasiye Harcamalarında Kullanabilecek"

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(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçi Kart tanıtım toplantısında, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz Keçi Kart'ı; bakkal, market, manav, kasap, kantin, doğalgaz ve kırtasiye harcamalarında kullanabilecektir. Keçi Kart'ımıza 1800 kişiyle başlayıp 5 bin kişiyi hedefleyen daha sonra 10 binleri bulan pazar yardımı veriyoruz. Aylık bin TL. Keçi Kart, tüm Türkiye'ye örnek olan Başkent Kart'ın yol arkadaşıdır. Mansur Başkanımızın insan onurunu önceleyen, yardım belediyeciliğini sosyal belediyeciliğe dönüştüren bu uygulamalarını Keçiören'de de hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ihtiyaç sahibi ailelere ve yerel esnafa destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Keçi Kart" projesinin tanıtımını yaptı. Tanıtımda Özarslan'a CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker de eşlik etti. "KeçiKart" hakkında bilgi veren Özarslan şöyle konuştu:

"Bugün Keçiören'imizde, insan odaklı ve sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yeni bir sayfa açıyoruz. Bu anlamlı buluşmaya, Keçi Kart'ımızın tanıtım toplantısına katılımlarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerden önce bir söz vermiştik. 'Keçiören'in hayali ve çılgın projelere ihtiyacı yok' demiştik. 'Keçiören'in insanı düşünmeyen projelere ihtiyacı yok' demiştik. Hemşehrilerimiz yatağa aç girerken, bir çocuk evinde üşürken, bir esnaf siftah bile yapamazken, 'Bizim önceliğimiz onların yanında olmak' demiştik. İnsanların geçim sıkıntısı çektiği, evladına kıyafet alamadığı, yiyecek ekmek bulamadığı bu günlerde bizler, bazı parkları belki bir yıl sonra açabiliriz. Bizler, bazı kaldırımları bir yıl sonra döşeyebiliriz. Bizler, bazı binaları bir yıl sonra yapabiliriz. Ama bizler, insanların asla aç kalmasını bir yıl erteleyemeyiz. Hemşehrilerimizin umudunu yitirmesine bir yıl seyirci kalamayız. Bir çocuk evinde üşürken onları unutup, kamu kaynaklarını gereksiz projelere, çöp projelere, anlamsız kulelere aktaramayız.

"Vatandaşlarımız Keçi Kart'ı; bakkal, market, manav, kasap, kantin, doğalgaz ve kırtasiye harcamalarında kullanabilecektir"

Keçi Kart'ı sadece ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla değil, dayanışmanın kurumsallaşması ve insanımız için kalıcı bir kimliğe dönüştürmek için hayata geçiriyoruz. Bu kart sayesinde kültürümüzde ve inancımızda yeri olmayan uygulamaları ortadan kaldıracağız. Artık kimsenin evine bir siyaset malzemesi olarak, komşularının önünde, çocuklarının önünde insanları mahcup edecek şekilde gıda kolileri gitmeyecek. O çirkin fotoğraf karelerini artık sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımızla tarihin çöplüğüne atacak, bu ayıbı ortadan kaldıracağız.

Bir kişinin neye ihtiyacı olduğunu başka kişiler bilemez, belirleyemez. İhtiyaç sahibinin ihtiyaçlarına yine ihtiyaç sahipleri karar vermelidir. Bir elin verdiğini diğer el görmeden, onurlu şekilde ihtiyaçlarını istediği yerden temin etmelidir. Bizler Keçi Kart projemizle buna sağlayacak, evine sürekli koli gelen çocukların ömür boyu taşıyacakları travmayı ortadan kaldıracağız. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz Keçi Kart'ı; bakkal, market, manav, kasap, kantin, doğalgaz ve kırtasiye harcamalarında kullanabilecektir. Buradan halkımıza ilk müjdeyi veriyoruz. Keçi Kart'ımıza ilk bin 800 kişiyle başlayıp 5 bin kişiyi hedefleyen daha sonra da 10 binleri bulan pazar yardımı veriyoruz. Aylık bin TL.

"Bu kart ilçe ekonomimize destek olunacak, koli dağıtım masrafları da ortadan kalkacaktır"

Dün sosyal medyada, bir ilimizde pazardan arta kalan ürünleri çöpten toplayan vatandaşlarımızın görüntülerini hep birlikte izledik. Hepimizin içi daraldı, içimiz acıdı. Maalesef insanlarımız artık bu hale geldi. Hemen arkadaşlarımı aradım, 'Nasıl yapıyorsanız yapın, Keçi Kart pazarlarda da kullanılabilecek' dedim. Artık o bizleri üzen görüntüler yaşanmasın diye kartımız pazarlarda da kullanılabilecektir ve bu Türkiye'de bir ilktir. Bu sayede destek ekonomisi bir kişiye, bir şirkete para aktarma aracı olmaktan çıkarılacaktır. Artık insanlarımız onurlu şekilde alışveriş yaparken, Keçiören'in bakkalı, kasabı, kantincisi, kırtasiyecisi, kıyafetçisi ve pazarcısı kazanacaktır. Böylece Keçi Kart esnafımıza da can suyu olacak, onların da yanında olacaktır. Yalnızca Keçiören'deki esnafımızda geçerli olacak bu kart ile ilçe ekonomimize destek olunacak, koli dağıtım masrafları ortadan kalkacaktır.

Bu kartın sahibi gıda kolisi satanlar değildir. Bu kartın sahibi o koliyi insan onuruna yakışmayan şekilde dağıtanlar değildir. Bu kartın sahibi, 1 milyon onurlu Keçiörenli hemşehrilerimizin tamamıdır. Evladı kendisinden çikolata istediğinde ne yapacağını bilemeyen çaresiz babanın derdi bizim derdimizdir. Evladı kendisinden etli yemek istediğinde yapamayan annenin derdi bizim derdimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sında yatağa aç giren bir çocuğun derdi, bizim en büyük derdimizdir. İşte Keçi Kart bu derdin, bu sorumluluğun projesidir.

"Keçi Kart tüm Türkiye'ye örnek olan Başkent Kart'ın yol arkadaşıdır"

Bizler, bundan sonra da sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımızı uygulayacak, kentimizi geleceğe ortak akıl ile taşıyacağız. İlçemizi çılgın ve gereksiz projelerin değil; birlik, beraberlik ve dayanışmanın merkezi haline getireceğiz. Keçi Kart, tüm Türkiye'ye örnek olan Başkent Kart'ın yol arkadaşıdır. Mansur Başkanımızın insan onurunu önceleyen, yardım belediyeciliğini sosyal belediyeciliğe dönüştüren bu uygulamalarını Keçiören'de de hayata geçirmeye devam edeceğiz."