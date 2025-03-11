Burdur'un Bucak ilçesinde keçilerini aramak için dağlık alana giden kadın, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Hatice Dağlı (80), Çamlıca Mahallesi'ndeki evinden keçilerini bulmak için ayrıldı.
Yakınları Dağlı'dan haber alamayınca durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda Hatice Dağlı, Eski Köy mevkiinde hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dağlı'nın cenazesi otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde Dağlı'nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Keçinin Peşinde Feci Kaza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?