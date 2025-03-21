Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi Karargahtepe Şubesini Açtı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi Karargahtepe Şubesini Açtı

Keçiören Belediyesi, Aile Terapi Merkezi'nin yeni şubesini Karargahtepe Mahallesi'nde hizmete açtı. Uzman psikologlar ve diyetisyenler ile bireysel, çift ve aile danışmanlığı hizmetleri sunulacak.

21.03.2025 11:25  Güncelleme: 13:28
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Terapi Merkezi'nin Karargahtepe şubesi hizmete açıldı. Ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik psikolojik desteğin sağlandığı merkezde randevu sistemi ile hizmet veriliyor.

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi'nin Karargahtepe şubesi hizmete açıldı. Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan ana merkezde ücretsiz hizmet veren Aile Terapi Merkezi, Karargahtepe Mahallesi'ne açılan yeni şubesiyle daha çok vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

Uzman psikolog ve diyetisyenler hizmet veriyor

Uzman psikologlar tarafından ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik psikolojik desteğin yanında, uzman diyetisyenlerce vatandaşlara beslenme ve diyet danışmanlığı da veriliyor. Aile Terapi Merkezi'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 'aileterapimerkezi.kecioren.bel.tr' adresinden, bireysel danışmanlık, aile ve çift danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı ile iş ve kariyer danışmalığı seçeneklerinden birini seçerek randevu oluşturabiliyorlar. Randevu alan vatandaşla önce telefonla ön görüşme yapılıyor daha sonra Aile Terapi Merkezi'ne davet edilerek yüz yüze görüşme gerçekleştiriliyor.

"Karargahtepe'de açtığımız yeni şubemizle daha çok vatandaşımıza ulaşacağız"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef yaşanan sıkıntılar toplumumuzun her bir ferdini olumsuz yönde etkiliyor. Buna paralel olarak insanımızın psiko-sosyal destek alma ihtiyacı da artıyor. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımız gereği Aile Terapi Merkezimizde vatandaşımızın bu ihtiyacını ücretsiz karşılaşıyoruz. Karargahtepe'de açtığımız yeni şubemizle daha çok vatandaşımıza ulaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi Karargahtepe Şubesini Açtı - Son Dakika

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