Keçiören Belediyesi Konukevi Sakinleri, El Emeği Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi Konukevi Sakinleri, El Emeği Ürünlerini Sergiledi

17.02.2026 11:06  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, konukevi sakinleri için düzenlediği ücretsiz ahşap boyama kursu ile vatandaşların el emeği ürünlerini sergiledi. Sergi, yoğun ilgi gördü ve elde edilen gelir kursiyerlere aktarılacak.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Konukevi'nde kalan vatandaşlara yönelik ücretsiz düzenlenen ahşap boyama kursunda hazırlanan el emeği ürünler, el sanatları sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Keçiören Belediyesi, konukevi sakinlerine yönelik üç yıldır sürdürülen ücretsiz ahşap boyama kursu ile vatandaşların üretkenliğini ve sosyal hayata katılımını desteklemeye devam ediyor.

Kurs kapsamında ileri yaştaki vatandaşlara boya, fırça, ahşap objeler ve diğer tüm malzemeler ücretsiz olarak sağlanırken; katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Kurs sürecinde hazırlanan el emeği ürünler, Keçiören'deki bir alışveriş merkezinde açılan el sanatları sergisi ile üç gün boyunca vatandaşların beğenisine sunuldu. Dekoratif ahşap objeler ve çeşitli el sanatları çalışmalarının yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sergide satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, konukevi kursiyerlerinin oldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Konukevi Sakinleri, El Emeği Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:29:49. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi Konukevi Sakinleri, El Emeği Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.