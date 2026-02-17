Keçiören Belediyesi Konukevi Sakinleri, El Emeği Ürünlerini Sergiledi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Konukevi'nde kalan vatandaşlara yönelik ücretsiz düzenlenen ahşap boyama kursunda hazırlanan el emeği ürünler, el sanatları sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Keçiören Belediyesi, konukevi sakinlerine yönelik üç yıldır sürdürülen ücretsiz ahşap boyama kursu ile vatandaşların üretkenliğini ve sosyal hayata katılımını desteklemeye devam ediyor.

Kurs kapsamında ileri yaştaki vatandaşlara boya, fırça, ahşap objeler ve diğer tüm malzemeler ücretsiz olarak sağlanırken; katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Kurs sürecinde hazırlanan el emeği ürünler, Keçiören'deki bir alışveriş merkezinde açılan el sanatları sergisi ile üç gün boyunca vatandaşların beğenisine sunuldu. Dekoratif ahşap objeler ve çeşitli el sanatları çalışmalarının yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sergide satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, konukevi kursiyerlerinin oldu.