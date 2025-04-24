Keçiören'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Keçiören'de 23 Nisan Coşkusu

Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Başkan Mesut Özarslan, çocuklarla birlikte Vosvos turu yaparak bayram coşkusunu paylaştı. Şenlikte konserler ve eğlenceler düzenlenirken, binlerce çocuk bayraklarla şarkılar söyledi.

24.04.2025 12:29
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(ANKARA)- Keçiören'de 23 Nisan dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Keçiören Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği 23 Nisan Şenliği'nde çocuklar gönüllerince eğlendi. Türk bayraklarıyla donatılan Kalaba Kent Meydanı'na kurulan birbirinden renkli etkinlik alanlarına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Başkan Özarslan, çocuklarla birlikte Vosvos turu yaparak, vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süslenen araçlar, belediye önünden hareket ederek Keçiören'in birçok caddesinde tur attı.

23 Nisan Çocuk Şenliği'nde sahne gösterilerinden çocuk korusu konserine, bando ekibi gösterisinden kukla eğlencelerine kadar birçok etkinlik düzenlendi. Gün boyu devam eden şenlikte binlerce çocuk, Türk bayrakları ve ay yıldızlı balonlar ile hep bir ağızdan şarkılar söyleyip dans etti. Çocuklara mısır, pamuk şekeri ve çeşitli atıştırmalıklar da ikram edildi.

Başkan Özarslan, "Geleceğimizin teminatı, gözümüzün nuru çocuklarımızla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılını büyük coşku ve gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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