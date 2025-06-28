Keçiören\'de 5 Dönümlük Arazide Yangın

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık 5 dönüm olan boş arazide çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.
Kuzey Ankara Mahallesinde akşam saatlerinde yaklaşık 5 dönüm olan boş arazide yangın çıktı. Yangın, kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saate kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.
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