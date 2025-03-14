Keçiören'de Bahar Temizliği Seferberliği

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bahar temizliği yapıyor.

Keçiören'in birçok farklı noktasında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla, ilçe hem bayrama hazırlanıyor hem de bahar temizliği yapılıyor. Çalışmalar kapsamında caddelerden sokaklara, kaldırımlardan çöp konteynerlerine kadar temizleniyor.

Koordineli bir şekilde 51 mahallede detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Daha temiz bir Keçiören için ilçemizde yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Tüm mahalleler köşe bucak süpürülüp yıkanıyor. Vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir Keçiören sunabilmek adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz" dedi.