Keçiören'de 'Devamsız İşler' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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Keçiören'de 'Devamsız İşler' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Keçiören Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Devamsız İşler' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kültür ve sanata desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

30.12.2024 13:07  Güncelleme: 14:09
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Devamsız İşler" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Keçiören'de kültür ve sanata her zaman destek olmaya, bu güzel buluşmaları artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Keçiören Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Devamsız İşler" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşan oyununu, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan vatandaşlarla beraber izledi. Önceki dönem Keçiören Belediye Başkanları Hamza Kırmızı ve Mustafa Ak, CHP İlçe Başkanı Berk Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Karapınar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, milli halterci Halil Mutlu ve iş insanı Veysi Ayhan ve çok sayıda vatandaş izledi. Oyun sonunda Veysi Ayhan, günün anısına Başkan Özarslan'a Erzurumspor forması hediye etti.

İzleyicileri güldürürken düşündürdü

Cengiz Durular'ın kaleme aldığı, Oktay Parlar'ın yönettiği oyun, Erzurum yöresinin evlilik ile ilgili adet ve gelenekleri üzerinden izleyicileri güldürürken düşündürdü. Geleneksel değerlerin günümüzdeki yansımaları, toplumdaki iletişim eksiklikleri ve aile içi çatışmaları sunan tek perdelik oyun, kaos, yanlış anlaşılmalar ve mizah dolu anlar ile izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

"Toplumda dayanışmayı güçlendirmek gerek"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, oyun sonrası yaptığı konuşmada, oyunun sahnelenmesinde emeği geçen tüm Erzurumlu sanatçılara ve Keçiören'in sanatsever halkına teşekkür etti. Çocukluk dönemine dair anılarını katılımcılarla paylaşan Başkan Özarslan, "Geçmişin değerlerini, geleneklerini bugüne taşımak ve toplumda dayanışmayı güçlendirmek gerek. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Keçiören'de kültür ve sanata her zaman destek olmaya, bu güzel buluşmaları artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de 'Devamsız İşler' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika

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