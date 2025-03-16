Keçiören'de İftar Programında Birlik Beraberlik Vurgusu

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan "Kapımıza gelen kimseye 'Siz bize oy verdiniz mi ya da vermediniz mi' demedik. Elimizden geldiği ölçülerce kanun çerçevesinde herkese elimizden gelen yardımı yaptık ve yapıyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kırşehirli dernek ve vakıflara yönelik düzenlenen iftar programı, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra, Eski Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Yeniden Refah Partisi Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Selim Baba, Anahtar Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gökhan Kolukırık, Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanı Serhat Yeniçeri, Eski Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekili Hüseyin Ata, Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Tuncay Tekay, Kırşehirliler Vakfı Kurucusu ve Başkan Vekili Zeki Yürekli, Kır-Der Genel Başkanı Orhan Aydın, Keçiören Kırşehirliler Derneği Başkanı Hakan Gönen, Kaman Meşeköy Dernek Başkanı Erol Tıraş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 23 eserin açılışını yapacaklarını belirterek, "Size buradan bir müjde veriyorum kıymetli hemşehrilerim. 23 Nisan'da 23 eserimizin açılışı yapacağız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Biz temel atma yapmayız, biz açılış yaparız. Halkımıza hizmet ederiz. Kıymetli Kırşehirliler geçen yıl bu zamanlar sizlerle beraber yine iftar sofralarında beraberdik. Kapımıza gelen kimseye siz bize oy verdiniz mi ya da vermediniz mi demedik. Elimizden geldiği ölçülerce kanun çerçevesinde herkese elimizden gelen yardımı yaptık ve yapıyoruz" diye konuştu.

"Daha güzel yarınlarda buluşmak ümidiyle"

Eski Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu "Burada bu güzel iftar sofrasını hazırlayan ve bizleri de davet eden ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi günlerde, güzel Türkiye'de, daha güzel yarınlarda buluşmak ümidiyle hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Gelecek bayramınız da şimdiden hayırlı olsun" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer şunları söyledi:

"Bir Ramazan ayını yine hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayının İslam alemine huzur, bereket, sağlık getirmesini diliyorum. Geçen sene bu zamanlar bir seçim telaşı yaşadık ve yine Kırşehirli hemşehrilerimizle birlikte iftar soframızı, lokmalarımızı paylaştık. O zaman şunu demiştik. Biz Keçiören'i hep birlikte yöneteceğiz. Hepinizin söz hakkı olacak. Keçiören'i daha güzel günlere hep birlikte ulaştıracağız. Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan göreve geldiği günden bu yana hiç kimseyi ayırt etmeden herkese hizmetin en iyisini verebilmek adına elinden gelen bütün çabayı gösteriyor."

"Büyük destek gördük"

Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Tuncay Tekay "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı'mız Sayın Mesut Özarslan'dan çok büyük destek alıyoruz. Kırşehirlilerin birliğini, beraberliğini, kültürünü yaşatmak adına yaptığımız faaliyetlerin hepsinde özellikle Keçiören Belediye Başkanımızdan çok büyük destek gördük" ifadelerini kullandı.

Kır-Der Genel Başkanı Orhan Aydın "Bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel soframızda sizlerle beraber olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Keçiören Belediye Başkanımız, çok kıymetli yol arkadaşım, değerli kardeşim Dr. Mesut Özarslan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekili Hüseyin Ata, "Ev sahibi burada Dr. Mesut Özarslan'dır. Biz onun misafiriyiz. Hep beraber Kırşehir olarak biz burada ev sahibinin davetine icabet ettik. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaman Meşeköy Dernek Başkanı Erol Tıraş, "Kıymetli Belediye Başkanı Mesut Özarslan bizi bu salonda, bu sofrada, birlik beraberlik içinde birleştirdi. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah yardımcısı olsun. Başkanım, sizin gibi bir belediye başkanıyla yol gittiğim için çok mutluyum. Her zaman, her daim yanınızdayız" dedi.