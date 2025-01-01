Keçiören'de Özel Bireyler İçin Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika
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Keçiören'de Özel Bireyler İçin Yılbaşı Kutlaması

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Keçiören Belediyesi, 'Engelsiz Yeni Yıla Merhaba' etkinliği ile özel gereksinimli bireyler ve ailelerine keyifli bir yılbaşı kutlaması düzenledi. Başkan Mesut Özarslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte eğlenceli performanslar ve hediyeler dağıtıldı.

01.01.2025 12:54  Güncelleme: 14:21
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için Keçiören Mevlana Kültür Merkezi'nde "Engelsiz Yeni Yıla Merhaba" kutlaması düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan da etkinliğe katılarak, yeni yılı özel gereksinimli bireylerle karşıladı.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde yeni yılı özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle birlikte kutlayacağının sözünü veren Başkan Özarslan, sözünü tutarak geniş katılımlı bir organizasyon ile "Engelsiz Yıla Merhaba" etkinliğini düzenledi.

Yemek ve çeşitli ikramların sunulduğu kutlamada özel bireyler için sahne alan sanatçılar birbirinden eğlenceli şarkı ve türkülerle kutlamanın coşkusunu doruğa çıkardı. Özel bireyler ve çocukların keyifli zaman geçirmesi için kurulan sinema ve oyun alanın yanında sihirbazlık ve animasyon gösterileri ile eğlence gece boyunca sürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan çekilişlerle şansı yanında olanlar çeşitli hediyelerin sahibi oldu.

Keçiören Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı eğlencesinde Başkan Özaslan saat 00.00'a yaklaştığında engelli bireyler ve aileleriyle birlikte 10'dan geri sayarak 2025'e girmenin mutluluğunu paylaştı.

"Engelsiz Yeni Yıla Merhaba" kutlamasına CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay, Engelli Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Daştan, CHP İl Engelli Komisyonu Başkanı Naki Yücel, muhtarlar, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de Özel Bireyler İçin Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika

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