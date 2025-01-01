Keçiören'de Özel Bireyler İçin Yılbaşı Kutlaması

Güncel

Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları

Yıldız futbolcu kendi kulübüyle alay etti

Bu kez Taksim Meydanı\'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için Keçiören Mevlana Kültür Merkezi'nde "Engelsiz Yeni Yıla Merhaba" kutlaması düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan da etkinliğe katılarak, yeni yılı özel gereksinimli bireylerle karşıladı.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde yeni yılı özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle birlikte kutlayacağının sözünü veren Başkan Özarslan, sözünü tutarak geniş katılımlı bir organizasyon ile "Engelsiz Yıla Merhaba" etkinliğini düzenledi.

Yemek ve çeşitli ikramların sunulduğu kutlamada özel bireyler için sahne alan sanatçılar birbirinden eğlenceli şarkı ve türkülerle kutlamanın coşkusunu doruğa çıkardı. Özel bireyler ve çocukların keyifli zaman geçirmesi için kurulan sinema ve oyun alanın yanında sihirbazlık ve animasyon gösterileri ile eğlence gece boyunca sürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan çekilişlerle şansı yanında olanlar çeşitli hediyelerin sahibi oldu.

Keçiören Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı eğlencesinde Başkan Özaslan saat 00.00'a yaklaştığında engelli bireyler ve aileleriyle birlikte 10'dan geri sayarak 2025'e girmenin mutluluğunu paylaştı.

"Engelsiz Yeni Yıla Merhaba" kutlamasına CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay, Engelli Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Daştan, CHP İl Engelli Komisyonu Başkanı Naki Yücel, muhtarlar, özel bireyler ve aileleri katıldı.