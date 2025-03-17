Keçiören'de Yozgatlı Derneklerle İftar Programı

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Yozgatlı dernek ve vakıflara yönelik düzenlenen iftar programına katıldı. Özarslan, "Bizler gece gündüz demeden ilçemizi nasıl daha ileri taşırız, vatandaşımıza nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz onun gayesiyle çalışıyoruz. İlçemizde kimse kendini sahipsiz hissetmesin diye dertleniyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Yozgatlı dernek ve vakıflara yönelik düzenlenen iftar programı Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra, AK Parti Ankara İl Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Yılmaz Kaplan, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Selçuk Bağcı, Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Şakir Bulut, Ankara Yozgatlı Demokratlar Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut Ayvazoğlu, Keçiören Yozgatlılar Derneği Federasyonu Bölge Başkanı Aytaç Bingöl, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özarslan, "Öncelikle Ramazan ayımız mübarek olsun. Yüce Mevlam tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Göreve gelmemizin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Yaşanan gelişim ve dönüşüme hep birlikte şahit oluyoruz. Birinci yılımız dolarken 23 Nisan'da 23 tesisimizin açılışını yapacağız. Bizler gece gündüz demeden ilçemizi nasıl daha ileri taşırız, vatandaşımıza nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz onun gayesiyle çalışıyoruz. İlçemizde kimse kendini sahipsiz hissetmesin diye dertleniyoruz. Biliyorsunuz, kısa süre önce KeçiKart uygulamamızı hayata geçirdik. Artık Keçiören'de kimse yalnız değil, ihtiyacı olanın yanında artık Keçiören Belediyesi var" diye konuştu.

"Başkanımızın yanındayız"

Keçiören Yozgatlılar Derneği Federasyonu Bölge Başkanı Aytaç Bingöl, "Böyle güzel bir organizasyonu düzenleyerek bizleri bir araya getiren Başkanımız Mesut Özarslan'a çok teşekkürler. Her zaman başkanımızın yanındayız çünkü o hep bizim yanımızdaydı. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Yozgatlı Demokratlar Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut Ayvazoğlu yaptığı konuşmada ise "Ramazan ayı toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazanarak manevi duyguların güçlendiği bir aydır. Başkanımda bu duygular çerçevesinde her zaman dernek ve federasyonların yanındadır, olmaya da devam edecektir. Bunun için kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Şakir Bulut, "Sizlerle bu ortamda olmaktan gurur duyuyorum. Ramazan ayı hepimiz için hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

"Başkanımız halkla iç içe, sosyal belediyecilik anlayışının öncülerinden"

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Selçuk Bağcı, "Gelişen çağda, Türkiye'de artık siyasetin ekseni sivil toplum örgütlerine doğru dönüyor. Başkanımız da bunun farkında ve bu konunun Ankara'da öncülüğünü yapıyor. Başkanımız halkla iç içe, sosyal belediyecilik anlayışının öncülerinden. Biz sivil toplum örgütü olarak sorunlarımızın hepsini kendisine ulaşarak iletebiliyoruz ve o da tüm içtenliğiyle sorunlarımızı çözüyor. Lafı dolandırmadan, eğip bükmeden bizlere cevap veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.