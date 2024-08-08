Keçiören Yaz Spor Okulları\'na Yoğun İlgi

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmesi için açılan Yaz Spor Okulları'na yoğun ilgi gösteriliyor.

Keçiören'de Yaz Spor Okulları, uzman eğitmenler eşliğinde 24 farklı branşta verilen derslerle devam ediyor. Gençlik merkezlerini dolduran çocuklar ve gençler; futboldan atletizme, karateden yüzmeye birçok branşta eğitim alarak yaz tatilini dolu dolu geçiriyor. Zeka oyunları ve satranç dersleriyle de çocuklar yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çocukları ve gençleri daha iyi bir geleceğe hazırlamak için çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Başkan Mesut Özarslan, "Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve spor yaparak yeteneklerini geliştirmelerini amaçladığımız yaz spor okullarımıza yoğun katılım var. Farklı branşlarda verilen kurslarla çocuklarımız ve gençlerimiz hem yaz tatilini daha verimli geçiriyor hem de ilgi duydukları alanda aktivitelerle sağlıklı kalıyor" dedi.