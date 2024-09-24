Kedi Yavrularını Kurtarma Operasyonu

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilini çalıştırmak üzereyken motor bölümünden gelen kedi sesini fark eden sürücü, aracını çalıştırmayarak 2 kedi yavrusunun zarar görmesini engelledi.
Muammer Yıldız, Ayhan Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta park halindeki 19 EAG 427 plakalı otomobilini çalıştırmak üzereyken motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti.
Kediyi bulunduğu yerden çıkarmak isteyen Yıldız, başarılı olamayınca 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine sokağa giden Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla 2 kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Veteriner hekimce yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen kediler, salıverildi.
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