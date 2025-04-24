Kedi Yavrusu Boğuldu

Kırıkkale'de sağanağın ardından annesinin getirdiği kedi yavrusu, itfaiye erinin çabasına rağmen boğulmaktan kurtarılamadı.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Osmangazi Mahallesi'ndeki su baskınlarına müdahale etmek üzere bölgeye gitti.
Anne kedi, yavrusunu ağzında taşıyarak sahada çalışan ekiplerin yanına geldi.
İtfaiye erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi yavrusu, müdahaleye rağmen boğulmaktan kurtarılamadı.
İtfaiyenin kediye müdahalede bulunması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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