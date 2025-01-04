Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Tekirdağ'da park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar park halindeki bir araçtan kedi sesi geldiğini fark etti.
Sesin kaynağını bulmak için araca yaklaşan mahalle sakinleri, kedi yavrusunun otomobilin motor kısmına sıkıştığını gördü.
Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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