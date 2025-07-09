Kedi, Yılanı Yakaladı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kedinin, yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağı Demirciler köyünde bir kedi, toprak yoldan ilerleyen yılanı yakalamaya çalıştı.
Bir süre yılana dokunmaya çalışan kedi, daha sonra yılanı ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.
Kedinin yılanı yakaladığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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