Kediler, diğer evcil hayvanların ölümünden sonra yas tutuyor - Son Dakika
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Kediler, diğer evcil hayvanların ölümünden sonra yas tutuyor

Araştırmacılar, kedilerin köpekler de dahil olmak üzere aynı evde yaşayan diğer evcil hayvanların ölümünün ardından yas tuttuğunu gözlemledi. Kedilerin uyumakta zorlanma, mama yemeyi bırakma ve miyavlama gibi yas belirtileri gösterdiği saptandı.

08.08.2024 12:17
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Bilim insanları, kedilerin köpekler de dahil olmak üzere aynı evde yaşayan diğer evcil hayvanların ölümünün ardından yas tuttuğunu gözlemledi.

ABD'nin Oakland Üniversitesinden araştırmacılar, yaptıkları çalışma kapsamında, iki evcil hayvanı olup biri yakın zamanda ölen 450'den fazla kedi sahibine sorular sordu.

Kedilerin birlikte yaşadığı dostları öldükten sonraki davranışlarının incelendiği çalışmada, kedilerin uyumakta zorlanma, mama yemeyi bırakma ve miyavlama gibi yas belirtileri gösterdiği saptandı.

Çalışmada, yastaki kedilerin daha çok ilgi isteyebildiği veya en sevdiği oyunlardan uzaklaşabildiği de belirlendi.

Kedilerin evcil dostlarıyla ne kadar uzun süre yaşarsa, ölümlerinde de o kadar derinden etkilendiğinin ortaya koyulduğu çalışmada, ölüme tanık olmalarının veya evdeki evcil hayvan sayısının bu sürece bir etkisinin olmadığı tespit edildi.

Araştırmacılar, kediler her ne kadar antisosyal olarak bilinse de çalışma sonucunun bu görüşün aksini gösterdiğine işaret etti.

Çalışmanın sonuçları "Applied Animal Behaviour Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

kedi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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