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Kedinin dronla imtihanı gülümsetti - Son Dakika
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Kedinin dronla imtihanı gülümsetti

Tekirdağ'da bir kedi, uçuşa hazırlanan dron cihazına defalarca pati attığı anlar hem cep telefonu kamerasına hem de dron kamerasına yansıdı. Kedi, cihazı fare zannederek sinsi hareketlerle yaklaşmaya çalıştı ancak cihazın kaçmadığını anlayınca pervanelere pati attı. Dronun çalıştırılmasıyla korku yaşayan kedi geriye sıçradı. Kedinin dron ile imtihanı saniye saniye kaydedildi.

31.12.2023 - 09:42,  Güncelleme: 09:43
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Kedinin dronla imtihanı gülümsetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir kedi uçuşa hazırlanan dron cihazına defalarca pati attığı anlar hem cep telefonu kamerasına hem de dron kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da dron cihazını fark eden meraklı kedi, dron cihazının peşine düştü. Cihazı fare zanneden kedi, ilk etapta belgesel filmlerindeki gibi avına sinsi hareketler yaparak yaklaşmaya çalıştı. Daha sonra av sandığı cihazın kaçmadığını anlayan kedi, cihazın başına gelerek dronun pervanelerine defalarca pati attı.

Bir anda sıçradı

Dron cihazına bir türlü rahat vermeyen kedi, cihazın çalıştırılmasıyla kısa bir korku yaşayarak geriye sıçradı. Kedinin dron ile imtihanı hem cep telefonu hem de dronun kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kedinin dronla imtihanı gülümsetti
Kaynak: İHA
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Tekirdağ, kedi, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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