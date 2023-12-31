Kedinin dronla imtihanı gülümsetti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir kedi uçuşa hazırlanan dron cihazına defalarca pati attığı anlar hem cep telefonu kamerasına hem de dron kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da dron cihazını fark eden meraklı kedi, dron cihazının peşine düştü. Cihazı fare zanneden kedi, ilk etapta belgesel filmlerindeki gibi avına sinsi hareketler yaparak yaklaşmaya çalıştı. Daha sonra av sandığı cihazın kaçmadığını anlayan kedi, cihazın başına gelerek dronun pervanelerine defalarca pati attı.
Bir anda sıçradı
Dron cihazına bir türlü rahat vermeyen kedi, cihazın çalıştırılmasıyla kısa bir korku yaşayarak geriye sıçradı. Kedinin dron ile imtihanı hem cep telefonu hem de dronun kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
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