Kediyi Kurtarma Operasyonu

Erzurum'da binada fare tuzağına yapışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince özenle yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Yoncalık Mahallesi'ndeki binada fareler için kurulan yapıştırıcı kapanda kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı kapandan özenli bir çalışmayla kurtardıktan sonra tüylerindeki yapıştırıcıyı da suyla tek tek temizledi.
İtfaiye ekipleri, ardından yanlarında merkeze götürdükleri kediyi mama vererek besledi.
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