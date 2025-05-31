KEGM Filoyu Güçlendiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyir, can, mal ve çevre emniyetine katkıda bulunmak amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) filosunu güçlendirdiklerini belirterek, "2 acil müdahale römorkörü, 6 kılavuz hizmet botu ve 16 çok maksatlı hızlı can kurtarma botu filomuza katılacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, KEGM'nin deniz araçları sayısını artırdıklarını duyurdu.

Türk karasularında seyir, can, mal ve çevre emniyetine katkıda bulunmak amacıyla KEGM filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, "2 acil müdahale römorkörü, 6 kılavuz hizmet botu ve 16 çok maksatlı hızlı can kurtarma botu olmak üzere 24 yeni deniz aracı daha filomuza katılacak. İhaleleri gerçekleştirilen söz konusu tüm deniz araçları Türk tersanelerinde yerli ve milli imkanlarla inşa edilecek." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin en güçlü refakat römorkörleri olacak

Uraloğlu, 42 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde olacak acil müdahale römorkörlerinin 130 ton çeki gücüyle Türkiye'nin en güçlü refakat römorkörü özelliğine sahip olacağına dikkati çekti.

En az 14 knot hızla tasarlanan römorkörlerin, gemi kurtarma, refakat, römorkaj hizmetlerinde kullanılacağını aktaran Uraloğlu, "Limana gemi yanaştırma ve kaldırma, çekme ve itme hizmetlerini de verecek acil müdahale römorkörleriyle yangınlara da müdahale edebileceğiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türk boğazlarından geçen gemilere verilen kılavuzluk hizmetlerinde kullanılacak hizmet botlarının 16,5 metre boyunda ve 5,4 metre genişliğinde olacağını bildirerek, kılavuzluk hizmet botlarının en az 18,5 knot hızında olacağını, aynı anda 4 kılavuz kaptanı taşıyabileceğini belirtti.

Çok maksatlı hızlı can kurtarma botlarını da 18,5 metre boyunda ve 5,1 metre genişliğinde tasarladıklarına, hızının da en az 20 knot olacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aynı anda 7 kazazede ve 4 personeli taşıyabilecek botlarla hem denizlerde arama-kurtarma hem de yangın söndürme faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Botlarla acil durumlarda kazazedelere ilk müdahaleyi gerçekleştireceğiz ve kurtarma merkezlerine intikallerini sağlayacağız. Botlarımız, Hopa'dan İskenderun'a kadar tüm sahil şeridinde acil müdahale istasyonlarında 7 gün 24 saat denizcilerimize hizmet edecek.

KEGM'nin filosuna son 5 yılda 10 acil müdahale römorkörü, 15 rib bot, 6 kılavuzluk hizmet botu kazandırdık. Genel Müdürlüğümüzün operasyonel gücüne güç katacak ve başta Türk boğazları olmak üzere Mavi Vatan'da hizmet sunacak olan ve geçen sene ihalesini yaptığımız 2 acil müdahale römorkörü ile 6 kılavuzluk hizmet botunu da temmuzda filomuza katacağız."