Konya'nın Beyşehir ilçesindeki doğa yürüyüşçülerinin rotası haline gelen Keldağ bölgesi ekoturizme kazandırıldı.
Dumanlı Mahallesi sınırlarında yer alan Keldağ ekoturizm alanında onlarca kültürel dinamik yer alıyor.
5 bin 777 metrelik yürüyüş parkurundan oluşan Keldağ ekoturizm alanında bilgi panosu, banklı dinlenme alanı ve yönlendirme levhası gibi kalıcı olmayan yapılar oluşturuldu.
Son Dakika › Güncel › Keldağ Ekoturizm Alanı Açıldı - Son Dakika
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