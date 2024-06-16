Kelebekler Vadisi'nde düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kelebekler Vadisi'nde düşen kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekerken düşen kişi, kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

16.06.2024 18:29
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarından, fotoğraf çektiği sırada düşen kişi kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Mahmut Kula (40), vadide manzaranın fotoğrafını çektiği sırada, yaklaşık 60 metre aşağıya düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Yaralanan Kula, bölgeye ulaşan ekipler tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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