Kellogg Barış Görüşmelerinden Men Edildi

(ANKARA) - ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Elçisi Keith Kellogg'un Moskova'nın talebi üzerine barış görüşmelerine katılmaktan men edildiği belirtildi. Kellogg, geçen ay Suudi Arabistan'da yapılan Rusya - ABD görüşmeleri ve bu hafta Cidde'de yapılan ABD-Ukrayna görüşmelerinde yer almadı.

ABD merkezli NBC News, dün ismini belirtmediği ABD'li ve Rus yetkililere dayandırdığı bir haberinde; ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Elçisi Keith Kellogg'un Moskova tarafından "Ukrayna'ya çok yakın" olmakla eleştirilerek barış görüşmelerine katılmaktan men edildiği belirtildi.

Emekli ABD Kara Kuvvetleri Korgenerali Kellogg, geçen ay Suudi Arabistan'da yapılan Rusya-ABD görüşmeleri ve bu hafta Cidde'deki ABD-Ukrayna görüşmelerinde yer almamıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff'un Kellogg yerine bir sonraki müzakerelere katılacağını da doğruladı. Witkoff, dün gece Rusya ile müzakereler için Moskova'ya gitti.