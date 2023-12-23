Keltepe Kayak Merkezi yeniden karla kaplandı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı

KARABÜK - Karabük- Bartın kara yolunda etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar karın tadını çıkarırken, karayolları ekipleri olumsuzluklara karşı tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam üzeri şehir merkezinde sağanak yağmur etkili olurken Karabük-Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta mevkii kara büründü. Yolların karla kaplanması üzerine karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Ahmetusta mevkiine gelip ateş yakıp ısınırken çocuklar kar topu oynayarak bol bol fotoğraf çektirdiler.

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 5 dereceyi gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.