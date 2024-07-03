Kemal Sunal, vefatının 24. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Kemal Sunal, vefatının 24. yıl dönümünde anıldı

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, vefatının 24. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Anma törenine Kemal Sunal'ın eşi, çocukları ve gelini katıldı. Aile üyeleri, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Sunal'ın sevenlerine teşekkür etti.

03.07.2024 14:01
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Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, vefatının 24'üncü yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal Sunal için kabri başında anma töreni düzenlendi. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene; Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal, gelini Nazlı Sunal ve sevenleri katıldı. Törende, Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından aile üyeleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEN BEKLİYORUM HALA, SANKİ GELECEKMİŞ GİBİ"

Usta oyuncu Sunal'ın eşi Gül Sunal, "Yine özlem, yine ben bekliyorum hala sanki gelecekmiş gibi. Zor tabi ama yine söylediğim gibi, daha öncelerde de söyledim çok büyük bir aileyiz biz, Kemal Sunal ailesi. Sevenleri onu unutmadı, en büyük desteği de onlardan alıyoruz. Hepsine çok minnettarım çok teşekkür ediyorum. Ağır tabi yani kolay değil, zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor. Hani böyle zaman küllendirir gibi bir şey ben yaşamadım, onu bilmiyorum. Ama çocuklarım, torunlarım, Kemal'in sevenleri, birçok şey bizi diri tutuyor, ayakta tutuyor" dedi. Kızı Ezo Sunal ise, "Her ne kadar gülümseyerek analım istesek de tabi ki bir burukluk ve özlem oluyor. Ama sevenlerinin ilgisi, mesajları ve o gün boyuncaki paylaşımlarını görmek bizi çok mutlu ediyor açıkçası." diye konuştu.

"BABAMLA OLMAMA SÜREM, BABAMLA OLMA SÜREMİ BU YIL GEÇTİ"

Oğlu Ali Sunal ise, "Bu sene babamla olmama sürem, babamla olma süremi geçti. Yani yanımda olduğundan şimdi artık daha çok oldu, ilk defa bu tarafa geçtik. Çok özlüyoruz tabi ama annemin ve Ezo'nun da dediği gibi yaşatıyorlar, seviyorlar. En önemlisi bu sene Kemal Sunal Müzesi; bu vesileyle sevenleri daima orada olan babamı ziyaret ediyorlar. İstedikleri zaman, istedikleri gün ve saatte ziyaret ederek anmış oluyorlar." dedi.

Kemal Sunal, vefatının 24. yıl dönümünde anıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kemal Sunal, vefatının 24. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

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