Kemalpaşa'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi - Son Dakika
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Kemalpaşa'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi

Kemalpaşa'da sanayi iş insanları bağımlılıkla mücadele için eğitim ve sosyal faaliyetler düzenleyecek.

20.01.2025 15:47
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri Projesi" hazırlandı.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nden (KESİAD) yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Musa Sarı öncülüğünde, KESİAD yürütücülüğündeki proje kapsamında bağımlılığa karşı toplumsal duyarlılığın artırılması çalışmaları, sanayi kuruluşlarının çalışanları ve ailelerine yönelik eğitimler, sosyal faaliyetler düzenlenecek.

Ayrıca, kaymakamlık tarafından belirlenecek arazide hobi bahçesi, eğitim merkezi ve "detoks kampı" oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, projeyle sanayicilerin bağımlılıkla mücadelede öncü rol üstleneceğini ve toplumsal fayda sağlanacağını belirtti.

Projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden destek aldığı, Kemalpaşa Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şubesi gibi paydaşlarla iş birliği içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi - Son Dakika

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