Kemalpaşa\'da Boş Arazide Yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenmiş Mahallesi'ndeki boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.