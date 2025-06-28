Kemalpaşa\'da Depo Yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir deponun bahçesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bir şirkete ait deponun palet ve plastik malzemelerin bulunduğu bahçesinde yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle soğuk hava deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3 iş yeri çalışanı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Söndürülen yangın hasara neden oldu.
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