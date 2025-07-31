Kemalpaşa\'da Fabrikada Yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde park halindeki kamyonette başlayıp fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü.

610 Sokak'taki spor malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçesinde yükleme yapan kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede fabrikanın yükleme alanına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken fabrikada da hasar oluştu.