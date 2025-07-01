Kemalpaşa'da Hakim ve Savcılara Veda Programı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başka illere tayinleri çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen'in ev sahipliğindeki programa, Kaymakam Musa Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Önder Ortoğlu ile hakim, savcı ve adliye çalışanları ile aileleri katıldı.

Kaymakamı Sarı, yaptığı konuşmada, tayini çıkan tüm hakim ve savcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bahadır Bilen ise tayinlerin taşınma ve uyum zorlukları getirse de, yeni yerler görmek ve yeni dostluklar edinmek adına anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tayin olan arkadaşlarımız, hukukun üstünlüğünü esas alarak büyük bir özveriyle görev yaptılar ve burada kalıcı izler bıraktılar. Onların meslek hayatlarının her aşamasında aynı sorumluluk bilinciyle çalışacaklarına inancımız tamdır. Bu bir veda değil, bir bayrak değişimidir. Kemalpaşa'daki emekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

Programda, tayini çıkan hakim ve savcılara plaket ve Kemalpaşa'nın simgelerinden nazar boncuğu takdim edildi.