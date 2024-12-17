Kemalpaşa\'da Mesleki Eğitim Fırsatı

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İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) yer alan ve öğrencilerin tam burslu olarak kabul edildiği Özel Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi firmalara aranan eleman yetiştiriyor.

KOSBİ tarafından nitelikli personel açığını kapatmak için 2020 yılında eğitime başlayan lisede, öğrencilere Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı bölümlerinde endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik, makine ve tasarım, metal teknoloji alanlarında eğitim veriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Eylemi Planı" kapsamında kurulan lisede halen, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanlarına göre tam burslu 78'i kız 471 öğrenci eğitim görüyor.

Mezun olduklarında iş bulmakta güçlük çekmeyen gençler, hem nitelikli eğitim alıyor hem de OSB'deki firmalarda çalışma imkanı buluyor.

Tüm giderlerini organize sanayi bölgesinin karşıladığı lisede kız öğrenciler de torna makinesinin başına geçip metale şekil vermeyi, çekiç kullanmayı, elektrik hattı çekmeyi öğreniyor.

Sanayi dalgıçlığı gibi farklı eğitimlerin de müfredatta yer aldığı okuldan mezun olan öğrenciler, alan ve dalda diploma, teknisyenlik ünvanı, iş yeri açma belgesi, yurt dışında çalışma olanağı sağlayan mesleki yeterlilik belgesi (EUROPASS) almaya hak kazanıyor.

Okul müdürü Nuray Ardıç, AA muhabirine, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yaptırılan okulun Milli Eğitim Bakanlığıyla imzalanan protokol sonucunda açıldığını söyledi.

Çatıya kurulan güneş panelleriyle okulun elektrik ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Ardıç, şunları kaydetti:

"Her yıl LGS puanları ile ön kayıt sistemi sonrası en yüksek puanlı öğrenciden başlayarak 135 öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimizin tüm eğitim giderleri, servis, yemek de dahil olmak üzere kullandıkları kaynak kitaplar, projelerin tamamı Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanıyor. En temeldeki farklılığımız bu. Şu anda mesleki eğitimde öğrencilerimize gelişen son teknolojiyle, tüm dünyada kendi alanlarıyla gelişimlerini tamamlayacak ve üreten nesil için çalışan bir okuluz."

Ardıç, Anadolu Meslek Programı'ndan mezun olan öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili iş hayatına atılma oranının yüzde 92 olduğunu vurguladı.

Bu oranın mesleki eğitimde çok yüksek bir başarı olduğuna işaret eden Ardıç, "Öğrencilerimiz kendi alanında yüksek öğrenime ya da iş hayatına atılabiliyor. Bu bizim en büyük kazancımız. O yüzden buna benzer birçok öğrencilerimizin kendi alanlarıyla ilgili seminerler, deneyimler, özellikle yurt dışı staj çalışmaları gibi faaliyet gösteriyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler memnun

Otomasyon Teknolojisi öğrencisi Berkay Mahmut Uysal, okuldaki pek çok atölyede eğitimler gördüklerini ve bu sayede kendilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Bu liseden mezun olduklarında sektörde aktif olarak çalışabilecek bilgiye ulaştıklarını anlatan Uysal, şunları söyledi:

"Bu okulu tercih etme amacım, elektrik elektroniğe, yazılıma ilgi duymam ve bu alanda ilerlemek istemem. Benim gibi burada pek çok arkadaşımızın hedefi aslında mühendislik. Burada da bu mühendisliğin temellerini atıyoruz. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar bizlerle çok ilgileniyorlar. Bize bu mesleği en ince ayrıntısına kadar öğretmeye çalışıyorlar. Burada öğrendiğimiz programlar, yazılımlar, uygulamalarla beraber sektörde çalışabilecek düzeye getiriliyoruz aslında. Hedefim mekatronik mühendisliği. Tabii ki bu şartlara göre değişebilir. Elektrik-elektronik, makine mühendisliğine de fikrim kayabilir. Zaten bizim alanımız bunların hepsinden birer parça taşıdığı için bu alanı tercih ettim."

Makine Teknolojisi öğrencisi Irmak Tılıç da babasının tornacı olduğunu, o yüzden bu okula ve bölüme kayıt yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Okul olanaklarının çok iyi olduğunu aktaran Tılıç, "Ablam da bu okulda makine bölümü okudu, burası özel olanaklar sağlıyor, ben de düz liseye gitmektense iyi bir mesleğim olsun diye burayı tercih ettim. Babam tornacıydı ama ben bu alanda hiçbir şey bilmiyordum, her şeyi buraya geldikten sonra öğrendim. Burada tüm makineleri kullanabiliyoruz." diye konuştu.

"Su altı kaynakçılığında ilerlemek istiyorum"

Metal Teknolojisi öğrencisi Gizem Ünal da bu bölümde ilerlemeyi hedeflediğini vurguladı.

Okulu, donanımları çok iyi olduğu için tercih ettiğine dikkati çeken Ünal, "Burada kaynak yapmayı öğrendim. Birçok sanayi işleri yapıyoruz. Okulumuz daha çok ara eleman değil de aranan eleman yetiştiriyor. Üniversiteye devam etmek istiyorum ve su altı kaynakçılığında ilerlemek istiyorum." dedi.