Kemalpaşa'da Müzikseverler Buluştu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Türk halk ve sanat müziği koroları müzikseverlerle buluştu.
Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi korolarının "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser, Dere Mesire Yeri Atatürk Salonu'nda gerçekleştirildi.
Programı Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve eşi Emine Sarı, Belediye Başkan Vekili Osman Karadağ da izledi.
Şarkı ve türkülerin seslendirilmesinin ardından koro şeflerine hediye verildi.
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