Keman Virtüözü Suna Kan'ı Anıyoruz - Son Dakika
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Keman Virtüözü Suna Kan'ı Anıyoruz

10.06.2025 11:11
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Prof. Dr. Suna Kan, vefatının 2. yılında anılıyor. Türk müziğine büyük katkılar sağladı.

Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan'ın vefatının üzerinden 2 yıl geçti.

Yeteneği küçük yaşta keşfedilen ve çevresi tarafından "Harika Çocuk" olarak anılan dünyaca ünlü keman virtüözü Kan, 21 Ekim 1936'da Adana'da dünyaya geldi.

Babasından 5 yaşında keman öğrenmeye başlayan Kan, Hulusi Karsel, Walter Gerhardt, Gilbert Back ve Liko Amar gibi dünyaca ünlü kemancılardan ders aldı.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 5. Keman Konçertosu'nu 9 yaşında verdiği ilk konserinde icra eden Kan, ilk resitalini 10 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda verdi, Mozart'ın 5. Keman Konçertosu'nu seslendirdiği bu resitalden ötürü "Harika Çocuk" olarak anıldı.

Daha sonra 1948'de dönemin hükümeti tarafından isme özel çıkartılan bir kanunla, piyanist İdil Biret ile birlikte yurt dışında eğitim görmek için devlet bursu aldı.

Paris Konservatuvarı'nı birincilikle bitirdi

Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördüğü konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Kan, 1954'te Cenevre Uluslararası Yarışması'nda birincilik, 1955'te Viotti Uluslararası Yarışması'nda ikincilik, 1956'da Münih Uluslararası Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazandı.

Yurt dışında katıldığı uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül alan ünlü virtüöz, 1957'de Türkiye'ye döndü ve CSO'da solist sanatçılığına atandı.

Kan, Türkiye'nin ilk konser piyanisti Ferhunde Erkin ile kurduğu keman-piyano ikilisi ile ülkenin birçok yerinde konser ve resital verdi. Daha sonra Almanya'da öğrenimini tamamlamış Gülay Uğurata ile bir ikili oluşturan Kan, onunla 29 yıl birlikte sahne aldı.

Suna Kan, 1970'li yılların başında orkestra şefi Gürer Aykal ve eşi Faruk Güvenç ile Ankara Oda Orkestrası'nın kuruluşunda yer aldı ve orkestra ile yurt dışında 100'ün üzerinde konser verip çeşitli plaklar yaptı.

11 Haziran 2023'te 87 yaşındayken vefat etti

Ankara Oda Orkestrası'nda 1977'den 1986'ya kadar başkemancı ve solist sanatçı olarak yer alan Kan, 1996'da "Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası" ile ödüllendirildi.

Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden biri olarak bilinen Suna Kan, Türk bestecilerinin keman için ürettikleri repertuvarın önde gelen yorumcularından biri olarak biliniyordu.

Ünlü keman virtüözü Kan, 11 Haziran 2023'te 87 yaşındayken vefat etti. Kan'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan namazın ardından Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Usta sanatçının vefatının ardından Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle her yıl ekim ayında "Suna Kan Keman Günleri" düzenleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keman Virtüözü Suna Kan'ı Anıyoruz - Son Dakika

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