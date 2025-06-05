Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki çiftçi Hacı Mehmet Eker'in vücuduna kene yapıştı.
Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eker, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı. Hacı Mehmet Eker, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan bir süre önce nişanlanan Hacı Mehmet Eker'in, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi. Eker'in cenazesi, Şıhbarak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Eker'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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