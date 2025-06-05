Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti

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Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti
05.06.2025 11:52  Güncelleme: 14:48
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Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti
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Kayseri'de kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 30 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçinin bir hafta önce nişanlandığı ve bayramdan sonra evleneceği öğrenildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki çiftçi Hacı Mehmet Eker'in vücuduna kene yapıştı.

KENE ISIRMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eker, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı. Hacı Mehmet Eker, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti

BİR HAFTA ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Öte yandan bir süre önce nişanlanan Hacı Mehmet Eker'in, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi. Eker'in cenazesi, Şıhbarak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Eker'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti - Son Dakika

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