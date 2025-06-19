Kene Isırıkları Artıyor: 13 Ölü

(ANKARA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, bu yılın Ocak–Haziran ayları arasında, İstanbul, Kayseri, Tokat, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere ülke genelinde 7 bin 801 kene ısırığı vakasının tespit edildiğini, bunların 13'ünün ölümle sonuçlandığını bildirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bu yılın Ocak–Haziran ayları arasında ülke genelinde görülen kene ısırıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de, 2002'den bu yana özellikle bahar ve yaz aylarında artış gösteren kene vakalarının, her yıl çok sayıda insanın hayatını tehdit ettiğini belirten Eroğlu, bu yılın Ocak–Haziran ayları arasında, İstanbul, Kayseri, Tokat, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere ülke genelinde 7 bin 801 kene ısırığı vakasının tespit edildiğini kaydetti. Başkan Eroğlu, bunların 13'ünün ölümle sonuçlandığını açıkladı.

Başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Lyme, Babesiosis ve Theileriosis gibi birçok hastalığı yaydığı ve 200'ün üzerinde hastalık etkenini taşıdığı bilinen kenelerin, daha çok yeşillik alanlarda tehlike arz ettiğini aktaran Eroğlu, kenelerden korunmak için açık renkli kıyafetler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması, tüm vücudu örten kıyafetlerin tercih edilmesi, kene kovucu ürünlerin kullanılması ve doğa dönüşünde vücudun dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Vücuda tutunan keneye, çıplak elle dokunmayın, bez veya eldiven kullanın"

Vücutta kene tespit edilmesi durumunda yapılması gerekenleri de ifade eden Eroğlu, "Vücuda tutunan kene, çıplak elle dokunulmadan bez veya eldiven gibi malzemelerle çıkarılmalı, üzerine sigara basmak, kolonya ya da kimyasal dökmek gibi müdahalelerden kesinlikle kaçınılmalı, sonrasında derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde tıbbi yardım alınmalı, erken tanının yaşamsal önemi unutulmamalıdır" uyarılarında bulundu.

Ali Eroğlu, kene kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla küçük ölçekli hayvancılık işletmelerine yönelik devlet destekli ilaçlama teşvikleri ve bu mücadelenin sürekliliğini sağlayacak ulusal politikalar geliştirilmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Henüz yaygın kullanımda olmayan kene aşıları üzerindeki bilimsel çalışmalar da umut vaat etmekte olup, desteklenmesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.