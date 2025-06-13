Kene Uyarısı: Dikkatli Olun!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hafta sonu park, bahçe ve mesire alanı gibi alanlara gideceklerin keneye karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sıcaklıkların yükselmesiyle, il genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlendiği belirtildi.

Bu durumun, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırdığı kaydedilen açıklamada, "Hafta sonu park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlara gidecek vatandaşlarımızın dikkatli olması, açık renkli ve uzun giysiler tercih etmesi, dönüşte kene kontrolü yapması önemle tavsiye olunur. Belediyemiz, vektörle mücadele kapsamında sahadaki ekiplerini artırarak gerekli müdahaleleri sürdürmektedir. Ancak bireysel tedbirlerin de en az kurumsal önlemler kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.