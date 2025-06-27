Kene Uyarısı: Dikkatli Olun!

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, park, bahçe gibi açık alanlara giden vatandaşların keneye karşı dikkatli olmasını istedi.

Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, halkın sağlığını önemsediklerini belirtti.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren kenelere karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Kasap, bağ, bahçe, tarla gibi alanlara gidilirken açık renkli ve kapalı kıyafetler tercih edilmesini ifade etti.

Kasap, vatandaşların açık alandan döndüğünde de mutlaka kene kontrolü yapması tavsiyesinde bulundu.