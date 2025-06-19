Kenevir Yetiştirirken Yakalandılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evde kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 2 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü personeli, ilçede kapalı ortamda iklimlendirme düzeneği ile kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, E.P. (41) ve S.H.M. (37) isimli 2 şüphelinin ikametinde narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Aramalarda, 19 kilo 650 gram uyuşturucu madde, iklimlendirme sistemi ve çeşitli miktarlarda bitki besini ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P. tutuklandı, S.H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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