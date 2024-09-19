Kennedy Hakkında Balina Soruşturması - Son Dakika
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Kennedy Hakkında Balina Soruşturması

NOAA, Robert F. Kennedy Jr.'ın ölü balina kafasını kesmesi üzerine soruşturma başlattı.

19.09.2024 22:17
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), ABD'de başkanlık yarışından çekilen eski bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr. hakkında, 20 yıl önce kıyıya vuran ölü bir balinanın kafasını kesip evine götürdüğü için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kennedy'nin kızı Kathleen'in, çocukken babasının kıyıya vuran ölü bir balinanın kafasını motorlu testere ile keserek eve getirdiğini anlattığı 2012 tarihli mülakat kamuoyunda gündeme geldi.

Mülakatın sosyal medyada yayılmasının ardından NOAA'ya bağlı Ulusal Deniz Balıkçılık Servisinden bir sözcü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kennedy'nin balinanın kafasını kesip evine götürmesi hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran sözcü, devam eden bir soruşturma olduğu gerekçesiyle detayları açıklamadı.

Eski ABD Başkanı ve kasımdaki seçim için Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a desteğini açıklayan Kennedy, 14 Eylül'de Arizona eyaletinde Trump destekçilerine, "20 yıl önce balina numunesi topladığı için soruşturulduğunu" anlatmıştı. Kennedy, balinanın kafasını alıp almadığına değinmeyerek "suçlama yapmak için çok zaman geçtiğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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