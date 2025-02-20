Kentsel İnovasyon Liderlik Forumu... Ekrem İmamoğlu: Dönüşümün Hızı Bazıları İçin Korkutucu Olabilir

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(İSTANBUL) - Türk Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kentsel İnovasyon Liderlik Forumu"nda yaptığı konuşmada, "Bu toplantının teması olan 'Yeni Nesil Şehirler', bizi kentsel planlama, yönetişim ve teknolojiye yaklaşımımızı yeniden düşünmeye zorluyor" dedi. İmamoğlu, "Yapay zeka, büyük veri ve dijital bağlantı alanlarındaki hızlı gelişmelerin etkisiyle şehirlerimiz daha önce görülmemiş bir hızla gelişiyor. Dönüşümün hızı bazıları için korkutucu olabilir, ancak şunları hatırlamakta fayda var, bu dönüşüm insanlar içindir. Şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek için başka bir araçtır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Smart City Innovation Platformu (BABLE) iş birliğiyle, Baruthane Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kentsel İnovasyon Liderlik Forumu"nun açılışına katıldı.

İmamoğlu, açılışta İngilizce yaptığı konuşmasında, İstanbul'u, "cesur fikirlerin şekillendiği bir gelecek şehri" olarak tanımladı. "Bu ileri görüşlülük mirası, yeni nesil kentsel çözümleri benimsediğimiz bugün de devam ediyor" diyen İmamoğlu, "Bu toplantının teması olan 'Yeni Nesil Şehirler', bizi kentsel planlama, yönetişim ve teknolojiye yaklaşımımızı yeniden düşünmeye zorluyor. Yapay zeka, büyük veri ve dijital bağlantı alanlarındaki hızlı gelişmelerin etkisiyle şehirlerimiz daha önce görülmemiş bir hızla gelişiyor" ifadelerini kullandı.

"Dönüşüm insanlar içindir"

Dönüşümün hızının bazıları için korkutucu olabileceğini söyleyen İmamoğlu, "Ancak şunları hatırlamakta fayda var, bu dönüşüm insanlar içindir. Şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek için başka bir araçtır" şeklinde konuştu.

İstanbulkart ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü sosyal dayanışma projesi '"Askıda Fatura" gibi teknolojik uygulamaların dünya için örnek uygulamalar olabileceğinin altını çizen İmamoğlu, "Dijital inovasyonu benimserken, bunun etik ve sosyal sonuçlarını da göz önünde bulundurmalıyız. Kentsel yönetişimde büyük veri ve yapay zeka kullanımı büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Yerel yönetimin şeffaflığını arttırmak ve açık tartışmalara alan sağlamak için açık veri platformlarını güçlendirmeye kararlıyız. Aynı zamanda, hemşehrilerimizin bilgilerini korumak için güçlü veri gizliliği korumaları uyguluyoruz. En önemlisi; ücretsiz wi-fi ve sağlıktan ulaşıma kadar, günlük sorunlara dijital çözümler aracılığıyla herkesin İstanbul'un dijital dönüşümüne dahil olmasını sağlıyoruz" dedi.

"2030 yılına kadar yüzde 100 elektrikli bir toplu taşıma ağına geçiş yapacağız"

"Gerçek bir akıllı şehir, yalnızca bugünün sorunlarını çözmekle kalmaz, gelecekteki zorlukları da öngörür" diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İstanbul, karbon-nötr hedefini hızlandırıp, Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütlerimizle uyumlu şekilde 2050'den 2030'a çekerek, bu felsefeyi benimsemiştir. 2030 İstanbul Akıllı Şehir Stratejik Planı ile şu net hedefleri belirledik, 10 yılın sonuna kadar karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak; yenilenebilir enerji kaynaklarının kamu binaları ve altyapı genelinde yaygınlaştırmak; eski binaları daha enerji verimli hale getirmek için güçlendirme programları uygulamak; şehirdeki kritik noktalarda emisyonları azaltmak için karbon yakalama teknolojilerinin pilot uygulamalarını yapmak. Bu dönüşümün merkezinde ulaşım yer alıyor. 2030 yılına kadar yüzde 100 elektrikli bir toplu taşıma ağına geçiş yapacağız. HızRay projemiz, şehrimizin iki yakası arasında hızlı ve sürdürülebilir bir demiryolu bağlantısı sağlayarak, hareketlilikte devrim yaratacak. Ayrıca, İstanbul'da hareketliliğin verimli, güvenli ve çevre dostu olması için elektrikli otobüs filomuzu genişletiyor, otonom araç teknolojisine yatırım yapıyoruz. 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planımız' aracılığıyla, bisiklet yolları ve toplu taşımanın daha iyi entegrasyonu gibi, otomobil bağımlılığını azaltacak çözümlere öncelik veriyoruz.

"İddialı iklim hedefleri ve güçlü kentsel liderlik konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi olarak, İstanbul'un Kahire'de düzenlenen 'Dünya Kentsel Forumu'nda 'Tek Gezegenli Şehir Yarışması'nın 2024 kazananı seçildiğini paylaşmaktan gurur duyuyorum. Bugünkü tartışmalara ve atölye çalışmalarına başlarken şunu hatırlayalım, şu anda yaptığımız seçimler, yarının şehirlerini tanımlayacaktır. İster dijital inovasyon, ister iklim eylemi veya kapsayıcı kentsel politikalar yoluyla olsun, herkes için daha akıllı, daha yeşil ve daha eşitlikçi şehirler yaratma fırsatına ve sorumluluğuna sahibiz. Bu, aynı zamanda İstanbul modelimizin de kalbidir. Bu forumdan çıkacak fikirleri ve ortaklıkları sabırsızlıkla bekliyorum."

İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner ve BABLE Genel Müdürü Alexander Schmidt de açılışta konuşma yaptı.