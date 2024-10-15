Kenya'da 44 Fil Taşındı - Son Dakika
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Kenya'da 44 Fil Taşındı

Kenya, insanlarla hayvanların uyumunu sağlamak için 44 fili yeni alanlara taşıdı.

15.10.2024 14:32
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NAİROBİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Kenya yaban hayatı yetkilileri, insanlarla hayvanların uyumlu birlikteliğini desteklemek amacıyla son iki hafta içinde 44 filin yerini değiştirdi.

Kenya Turizm ve Yaban Hayatı Bakanlığı Kabine Sekreteri Rebecca Miano, Pazartesi günü yaptığı açıklamada 50 filin Mwea Ulusal Rezervi'nden Kenya'nın merkezindeki Aberdare Ulusal Parkı'na taşınmasını hedefleyen girişimin, hükümetin ülkedeki fil nüfusunu yönetme ve koruma çabalarını yansıttığını söyledi.

Aberdare Ulusal Parkı'nda bir fil sürüsünün yakalanıp salınma sürecini denetleyen Miano, "Filleri yeni yerlerine yerleştirerek, yalnızca bu hayvanları ve etkilenen toplulukları korumakla kalmıyor, aynı zamanda muhafaza çalışmalarını ve turizmi de geliştiriyoruz" dedi.

Sekreter, Mwea'da 1979 yılında 49 olan fil sayısının 156'ya yükselerek rezerv alanının taşıma kapasitesini büyük ölçüde aştığını da sözlerine ekledi.

Nüfus artışının bir muhafaza başarısı olmasına rağmen ekosistem üzerinde büyük bir baskı yarattığını ifade eden Kenyalı yetkili, fillerin yakındaki yerleşim yerlerine girerek ekinlere, altyapıya ve mülklere zarar verdiğini söyledi.

Fillerin sağlıklı ekosistemlerin sürdürülmesi için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Kenya Yaban Hayatı Servisi Genel Müdürü Erustus Kanga, sınırlı alanlarda kontrolsüz nüfus artışının ise çevresel bozulmaya neden olabileceğini ve insanlarla hayvanların birlikteliğine daha çok zarar verebileceğini vurguladı.

Kanga, yeni yerlerine yerleştirilen fillerin yakından izlendiğini ve bazılarına EarthRanger sistemiyle önümüzdeki iki yıl boyunca hareketlerini takip etmek için GPS'li kelepçeler takıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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