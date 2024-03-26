Kenya hükümeti, "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacakları" vaadiyle kandırılan ve hayatını kaybeden kurbanların cenazesini ailelerine teslim etmeye başladı.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Kenya'nın Malindi kasabasında açlık ve boğulma belirtileri görülen 429 kurbanın cenazesinin ailelerine teslim edilmeye başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "açlık tarikatı" kurbanı 429 kişinin kimliklerinin DNA testiyle tespit edildiği ifade edildi.
Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Kilisenin olduğu Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı.
Operasyonlarda tarikatın elinden 100'e yakın kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kenya'da açlık tarikatı kurbanlarının cenazeleri ailelerine teslim ediliyor - Son Dakika
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, doğru mali ve finansal adımlarla yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yönün aşağıya ivmelenmesinin güçlü bir olasılık olduğunu belirtti. Kestelli, Türkiye'nin üretim gücünü azaltmayacak önlemler almasını beklediklerini vurguladı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, sürat motosikleti ile elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen bir kına gecesinde havaya ateş eden Turgay Koca'nın tabancasından çıkan kurşun, Ömer Yılmaz'ın kafasına isabet etti. Yaralanan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan bir hafta sonra teslim olan Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede suçlamaları reddeden Koca'ya kasten adam öldürme suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlıklarını tamamlıyor. Sivasspor ayrıca, Tokat Belediye Plevnespor ve Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile hazırlık maçları yapacak. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Adana'da Ramazan ayında iftar sonrası tatlı tüketimi artınca tatlıcılarda boş masa kalmıyor. İftar saatlerinde lokantalar tıka basa dolarken, bazı mekanlar kaldırımlara da masa sandalye koyarak hizmet veriyor. Tatlıcılar özellikle şerbetli tatlılarla rağbet görüyor. Sosyal medyadaki tatlı videoları da insanları cezbettiği için tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 'halkla buluşma' programında vatandaşlara hitap etti. Özel, emekli maaşlarına yapılmayan zamları eleştirerek, dünyanın gelişmiş ülkelerinde emeklilere sağlanan imkanları hatırlattı. Ayrıca, tarım kenti olan Bandırma'da çiftçilere destek sözü verdi ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar ilçesinde yaptığı ziyarette belediyecilik anlayışını açıkladı. Zeybekci, sözünde duran, vaatlerini yerine getiren ve emanete ihanet etmeyen bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'e disiplin soruşturması başlatılmasına ilişkin olarak, 'Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok' dedi. Erbakan, ayrıca partisinin hedeflerini açıklayarak, 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar olmayı ve 2028 seçimlerinde Milli Görüş'ü iktidara taşımayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin İsrail ile ticaret yapmasının akıl alacak bir durum olmadığını vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yeni uzay görevlerine devam edeceğini belirterek, 'Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız. O istasyonlarını teknolojik bileşenlerini geliştiren, üreten ülkelerden birisi olacağız' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir Edremit'teki mitinginde mikrofon açık kaldı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in ezan arasında yaptığı konuşmalar duyuldu. Aytekin, mikrofondan 'Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk? Ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular.' şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?