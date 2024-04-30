Kenya'da baraj çöktü: 42 ölü - Son Dakika
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Kenya'da baraj çöktü: 42 ölü

Kenya'da şiddetli yağışların ardından Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında bulunan bir baraj çöktü. Çamur altında kalan yerleşim bölgelerinde 42 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ederken, evler sular altında kaldı ve karayolları kapandı. Ülkede ani sel baskınları sonucu 130 binden fazla kişi yerinden edildi. Yağışlar nedeniyle okullardaki yarıyıl tatili bir hafta daha uzatıldı. Bu olayla birlikte Mart ve Mayıs ayları arasındaki yağış mevsiminde toplam can kaybı sayısı 120'ye yükseldi.

30.04.2024 00:37
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- Kenya'da baraj çöktü: 42 ölü

NAİROBİ - Kenya'da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya'da şiddetli yağışların etkili olduğu Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında baraj çöktü. Nakuru Valisi Susan Kihika yaptığı açıklamada, baraj suyunun taşması sonucu çamur altında kalan yerleşim bölgelerinde 42 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki evler sular altında kalırken, karayollarının kapandığı öğrenildi.

Cumartesi günü hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede ani sel baskınları sonucu büyük bir kısmı başkent Nairobi'de olmak üzere 24 bin hanede yaşayan 130 binden fazla kişi yerinden edildi. Kenya Eğitim Bakanlığı, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle okullardaki yarıyıl tatilin bugün itibarıyla bir hafta daha uzatılmasına karar verdi.

Kenya'da yaşanan son olayın ardından Mart ve Mayıs ayları arasındaki yağış mevsiminde toplam can kaybı sayısı 120'ye yükselmiş oldu.

Kaynak: İHA

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