Kep Takıp Mezun Olan Sevimli At - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kep Takıp Mezun Olan Sevimli At

24.05.2025 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 4 bin 500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşarken, Tarçın isimli at dikkatleri çekti.

Kep takan sevimli at, 4 bin 500 öğrenci ile birlikte mezun oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 bin 500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Törende ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Binicilik ve Atlı Terapi Merkezi'nden getirilen Tarçın isimli sevimli at takılan kep ile ilgi odağı oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende yaklaşık 4 bin 500 öğrenci ile farklı şehirlerden gelen yakınları ESOGÜ Stadyumu'nu doldurdu. Alana ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Binicilik ve Atlı Terapi Merkezi'nden getirilen shetland cinsi kısa boylu at ise bütün dikkatleri üzerine çekti. Başında kepi de bulunan 13 yaşındaki atla öğrenciler bol bol fotoğraf çekindi. Her yıl öğrencilerle birlikte mezuniyet törenine katılan at, daha sonra tören alanından ayrıldı.

"Mezuniyet törenlerinin maskotu oldu diyebiliriz"

Atçılık Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Sibel Danışan, "Tarçın, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Binicilik ve Atlı Terapi Merkezi uygulama atlarındandır. Yetişkin halde bu boydadırlar. Gördüğünüz gibi çok sevecen. Tarçın her yıl mezunlarımızla birlikte mezun oluyor. Mezuniyet törenlerinin maskotu oldu diyebiliriz. Herkes çok mutlu. Çünkü insan hayvan etkileşiminde atların rolü çok önemli, büyük. Tarihsel süreçte de bizlerle beraberlerdi. 7'den 77'ye herkesin tepkisi çok olumlu yönde oluyor" dedi.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Memet Çelik ise şöyle konuştu:

"Bugün Osmangazi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun oluyorum. Mezun olduktan sonra serbest çalışmak ya da ofis açmak istiyorum. Aslında mezuniyetin hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Mezuniyet günü gelince herkesin ailesini de burada görünce insan daha duygulu ve coşkulu hissediyor."

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Etkinlikler, Hayvanlar, Osmangazi, Eskişehir, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kep Takıp Mezun Olan Sevimli At - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı 'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası

17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
15:57
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
08:23
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi
Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
08:22
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:40
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
00:02
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu
İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 21:17:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kep Takıp Mezun Olan Sevimli At - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.