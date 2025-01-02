Kepez\'de Çocuk Atölyeleri Başladı

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Kepez Belediyesince Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar için çeşitli atölye etkinlikleri yapıldı.

Etkinliklerle hem çocukların eğlenmeleri hem de el ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlıyor.

Anadolu Oyuncak Müzesi Atölye Öğretmeni Zeynep Ortayol, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Çocukların gelişim döneminde yaratıcı ve sosyal becerilerini artırmak için çeşitli yöntemler kullanıldığını belirten Ortayol, "Bu yöntemlerden biri de çocuk atölyeleridir. Çocuk atölyeleri, çocuklara çeşitli aktiviteler sunarak onların yaratıcılığını ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlar." dedi.

Etkinlikler, yarın ahşap kardan adam atölyesiyle devam edecek.