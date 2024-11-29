Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi'ndeki kıraathanede bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Akyol, aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akyol, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma yapan polis Furkan D. ve Adem D'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Furkan D, Uğur Akyol'un kendilerinden haraç istediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kepez'de Kavgada Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Gözaltı - Son Dakika
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