Kepez ilçesinde atık biriktirilen ev temizlendi - Son Dakika
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Kepez ilçesinde atık biriktirilen ev temizlendi

Kepez ilçesinde atık biriktirilen ev temizlendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıklar belediye ekiplerince temizlendi. Temizlik sırasında 14 kamyon çöp tahliye edildi ve evin bahçesindeki foseptik çukuru betonlandı.

10.09.2024 10:16
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesindeki bir gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 15 işçinin görev aldığı çalışmada 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç kullanıldı. Temizlik sırasında zabıta ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.

Ekiplerin çabaları sonucunda, 14 kamyon çöp tahliye edildi.

Çöplerin tahliyesinin ardından haşerelere karşı ev ve bahçe ilaçlandı, sokak da yıkandı.

Ayrıca, evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kepez ilçesinde atık biriktirilen ev temizlendi - Son Dakika

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