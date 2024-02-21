Kepez sahilinde ölü yavru yunus bulundu - Son Dakika
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Kepez sahilinde ölü yavru yunus bulundu

Kepez sahilinde ölü yavru yunus bulundu

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde ölü yunus olduğunu fark etti. Kepez Belediyesi ve Sahil Güvenlik DEGAK ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yavru yunusun ölüm nedeni ise incelenecek.

21.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde ölü yavru yunus bulundu.

Kepez sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde ölü yunus olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kepez Belediyesi ve Sahil Güvenlik DEGAK ekipleri geldi.

Yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerince sahilden kaldırılan yavru yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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