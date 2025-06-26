Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Keçidere Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alana doğru ilerleyen alevler, ağaçlara ulaşmadan durduruldu.
Yangın, 11 arazöz, 3 dozer ve 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kepsut'ta Arazi Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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